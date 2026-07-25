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Комфортное онемение (Comfortably Numb)

Serene Gallery
1-й Зачатьевский переулок, 8с9

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Совместный проект галерей Serene и Shift, объединившего работы Никиты Кроко и Марии Катьяновой. Название выставки отсылает к одноимённой песне Pink Floyd, а её герои, запечатлённые двумя живописцами, существуют в гипнотическом мире упомянутой композиции между сном и явью, памятью и воображением, символистской эстетикой и архетипами цифровой эпохи. Несмотря на разные художественные языки, и Кроко, и Катьянова исследуют внутренние состояния человека, поиск идентичности и попытку сохранить связь с собой в мире, где реальность становится всё более стремительной и фрагментарной. Работы, вошедшие в экспозицию, формируют идеальную среду для неторопливого созерцания и подталкивают зрителя к блужданию как по лабиринтам собственного подсознания, так и по загадочным вселенным художников. График работы: ПН, ПТ, СБ | 12:00-18:00

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