https://gorynich.com/ Кухня открытого огня от Бориса Зарькова и Владимира Мухина. Печи, хосперы, смокеры – «Горыныч» печёт и жарит всеми имеющимися способами. В ресторане можно попробовать крафтовый хлеб из собственной пекарни, неаполитанскую пиццу, стейки собственного вызревания. И полюбоваться видом на старые московские бульвары из больших панорамных окон. Время работы: ВС-ЧТ: 8:00-00:00 ПТ-СБ 8:00-02:00
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Комментарии
Лилия9 ноября 2025, 16:11
Это один из моих самых любимых ресторанов в Москве ! Сервис, блюда, интерьер, напитки, все на высшем уровне!
Екатерина22 июня 2025, 19:21
Интересный интерьер
Надежда29 ноября 2024, 15:01
Очень вкусно 💓
Julia Rudnickaya21 ноября 2024, 13:05
Еда, музыка, атмосфера, интерьер, персонал - самая удачная комбинация необходимых факторов, чтобы вернуться снова и рекомендовать другим
Марина23 сентября 2024, 11:21
Лучшие
Аноним29 июня 2024, 13:17
Хороший ресторан, можно отлично провести время
Любимый ❤
Аноним13 марта 2024, 12:17
Хороший ресторан, большой, забежать пообедать - отличное место
Классная кухня, прекрасная атмосфера. Рекомендую!