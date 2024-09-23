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Горыныч

Москва, Рождественский бульвар, 1

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https://gorynich.com/ Кухня открытого огня от Бориса Зарькова и Владимира Мухина. Печи, хосперы, смокеры – «Горыныч» печёт и жарит всеми имеющимися способами. В ресторане можно попробовать крафтовый хлеб из собственной пекарни, неаполитанскую пиццу, стейки собственного вызревания. И полюбоваться видом на старые московские бульвары из больших панорамных окон. Время работы: ВС-ЧТ: 8:00-00:00 ПТ-СБ 8:00-02:00
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Комментарии

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Артём
20 января, 02:35

Классная кухня, прекрасная атмосфера. Рекомендую!

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Лилия
9 ноября 2025, 16:11

Это один из моих самых любимых ресторанов в Москве ! Сервис, блюда, интерьер, напитки, все на высшем уровне!

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Екатерина
22 июня 2025, 19:21

Интересный интерьер

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Надежда
29 ноября 2024, 15:01

Очень вкусно 💓

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Julia Rudnickaya
21 ноября 2024, 13:05

Еда, музыка, атмосфера, интерьер, персонал - самая удачная комбинация необходимых факторов, чтобы вернуться снова и рекомендовать другим

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Марина
23 сентября 2024, 11:21

Лучшие

А
Аноним
29 июня 2024, 13:17

Хороший ресторан, можно отлично провести время

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Yana
27 марта 2024, 02:17

Любимый ❤

А
Аноним
13 марта 2024, 12:17

Хороший ресторан, большой, забежать пообедать - отличное место

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