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Нирвана

Модерн
Спартаковская пл., 9/1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Быть живым прикольно!» В центре сюжета — история становления и саморазрушения солиста группы Nirvana, Курта Кобейна. В спектакле отражены смерть культа и бессмертии рок-н-ролла, выживание в атмосфере безумия, путь к величию и скорый конец. В центре этого хаоса сам Курт Кобейн – горький пример того, что тяжесть жизненных кризисов может раздавить человека в любом возрасте.

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