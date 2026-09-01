«Быть живым прикольно!» В центре сюжета — история становления и саморазрушения солиста группы Nirvana, Курта Кобейна. В спектакле отражены смерть культа и бессмертии рок-н-ролла, выживание в атмосфере безумия, путь к величию и скорый конец. В центре этого хаоса сам Курт Кобейн – горький пример того, что тяжесть жизненных кризисов может раздавить человека в любом возрасте.