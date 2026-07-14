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Богдан Лисевский

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт и новый материал Богдана Лисевского, участника комик-группы «Плюшки» и создателя одноименного культового шоу. Абсурдный юмор, неожиданные импровизации и фирменная подача.

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