«Крууга» — это дебютный роман Анны Лужбиной, финалистки премий «Лицей» и «Большая книга». Это атмосферная и мистическая драма, разворачивающаяся в карельской глубинке. В центре сюжета — столкновение старого и нового, живых и мёртвых, местных и приезжих. Судьбы главных героев переплетаются в нелинейном «танце» (ведь само слово крууга означает карельский хоровод). Сочетая поэтичный язык с жёсткой правдой российской глубинки — бедностью, пьянством, заброшенными домами — этот роман-притча становится историей о поиске себя и о том, как сохранить себя, когда мир вокруг трещит по швам. Анна Лужбина — психолог и писатель. Финалист премии «Лицей» (2023), лауреат литературного конкурса «Русский Гофман», дипломант Международного Волошинского конкурса, российско-итальянской премии «Радуга» (2022). На встрече можно будет обсудить книгу с автором, задать вопросы и подписать свой экземпляр романа.