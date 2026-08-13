Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Есть с кем и куда сходить
В приложении «Кавёр» можно заполнить анкету и найти компанию на мероприятия
Свежие статьи из блога
Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе
Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!
Они нашли любовь в Кавре. Часть 2
Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!
«Я не хочу тебя спугнуть»: первые прикосновения
Врач-остеопат о том, как всего одно касание сближает и создаёт атмосферу доверия.
Топ-фестивали того самого лета
Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!
Последние комментарии
Лена
Добрый вечер3 сентября 2026, 21:56
Павел
Отличное место, если хотите отдохнуть от рутины8 октября 2025, 21:51
Залуцкая Екатерина
Больше не работает25 сентября 2025, 22:51
Залуцкая Екатерина
нашла это место в подборке бесплатное, но на сайте написано что бесплатного ничего нет16 сентября 2025, 11:03
Логвинова Ирина
Купила билет за 99р, а что смс ним делать не понятно... написано вв посте про канал в ТГ, а как найти его не понятно, название мало что даёт....28 августа 2025, 23:43
Dungeon Master
3 часа для игры в ДНД очень мало, особенно с новичками. И цена завышена.4 августа 2025, 20:17