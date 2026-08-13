Сочи
Сочи

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Арт-пространства

Краски и вино

улица Ромашек, 4А
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Мастерская ИСКРА

улица Островского, 9
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Школа рисования ИЗОлента

Советская улица, 65
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Green Lama ceramic

Первомайская улица, 26
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Школа живописи Игоря Венского

Альпийская улица, 3Г
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Pesok Ceramic

улица Защитников Кавказа, 76
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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!

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«Я не хочу тебя спугнуть»: первые прикосновения

Врач-остеопат о том, как всего одно касание сближает и создаёт атмосферу доверия.

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Топ-фестивали того самого лета

Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!

Галереи

Spot Coworking & Gallery

улица Горького, 43А
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Галерея «А.А.С»

Звёздная улица, 1
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Дом Великана «Ривьера»

парк Ривьера
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