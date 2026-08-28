ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Кино-караоке «Mamma Mia!»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Не просто кино о прекрасной Софи, выясняющей, кто же её настоящий отец, а целый музыкальный праздник, который заставляет зрителя подпевать и пританцовывать. В программе вечера ужин, просмотр фильма и пение хитов ABBA всем залом, а welcome drink, включённый в стоимость билета, поможет и распеться и раскрепоститься. Показывают фильм с проектора в дубляже, а песни поют в оригинале на английском. Тексты песен знать не обязательно, ведь на экране будут идти субтитры. Вечер будет сопровождать профессиональный фотограф, а готовые снимки ты получишь уже на следующий день. В стоимость билета входит фуршетный стол, welcome drink и просмотр фильма с караоке. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Греческие оливки Кростини с перчиками рамиро Греческий салат Крудите с дзадзики Домашний хумус с питой Спанакопита Мусака Апельсиновый пирог из теста фило Просекко/Красное вино Возврат билетов возможен более чем за 72 часа до мероприятия

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста