Не просто кино о прекрасной Софи, выясняющей, кто же её настоящий отец, а целый музыкальный праздник, который заставляет зрителя подпевать и пританцовывать. В программе вечера ужин, просмотр фильма и пение хитов ABBA всем залом, а welcome drink, включённый в стоимость билета, поможет и распеться и раскрепоститься. Показывают фильм с проектора в дубляже, а песни поют в оригинале на английском. Тексты песен знать не обязательно, ведь на экране будут идти субтитры. Вечер будет сопровождать профессиональный фотограф, а готовые снимки ты получишь уже на следующий день. В стоимость билета входит фуршетный стол, welcome drink и просмотр фильма с караоке. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Греческие оливки Кростини с перчиками рамиро Греческий салат Крудите с дзадзики Домашний хумус с питой Спанакопита Мусака Апельсиновый пирог из теста фило Просекко/Красное вино Возврат билетов возможен более чем за 72 часа до мероприятия