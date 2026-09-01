О Льве Николаевиче Толстом, его грехах и чаяниях, поговорят в день его рождения. О психической жизни, об отношениях, любви, и о сексуальности, которой он так боялся. Поговорят о религии, об одиночестве, дружбе и противоречиях графа Толстого. О его таинственных приступах, неспособности выдерживать ограничения и стремлении к бегству. Лекцию прочитает Ольга Хейфиц, писатель, филолог, психоаналитик, автор просветительского курса «Архитектура личности». В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.