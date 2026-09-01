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Арт-ужин: «Укради меня: самые громкие кражи картин в истории»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4900₽ до 5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи спокойно висела в Лувре, и далеко не все знали, что это шедевр, пока в 1911 году её не украл итальянский рабочий Винченцо Перуджа… Как вообще крадут произведения искусства, и почему похищения картин — далеко не всегда про деньги. Кражи века обсудишь с Екатериной Андреевой, искусствоведом, лектором, ведущей подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». Какие ещё знаменитые картины и шедевры исчезали из музеев и галерей (иногда прямо среди бела дня)? Какие художники — любимчики похитителей? Что происходит с украденными полотнами после кражи: кто и зачем их покупает и куда потом исчезают произведения стоимостью миллионы долларов? Как работают детективы и арт-криминалисты и есть ли шанс вернуть похищенные шедевры обратно в музей? В зале свободная рассадка. В стоимость билета включен один приветственный напиток и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00

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