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Арт-ужин: «История Адюльтера»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4900₽ до 5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Исторический взгляд на измены, полигамию и контроль чужой сексуальности. Будут разбираться в адюльтерах от каменного века до XIX века. На лекции будут обсуждаться: — Существовало ли понятие «измены» в первобытных обществах, или измена появляется одновременно с институтом брака? — Откуда взялся культ девственности и почему санкции за женскую измену — и одновременно игнорирование мужской? — До XIX века браки были не по любви, а по расчёту, поэтому и изменяли? — Если брак по любви, то мы автоматически хотим верности? — Полигамны ли люди или моногамны? Что нам об этом говорят история и культура? — Древняя Греция — связи с гетерами: поход к эскортнице или норма? — Распространение христианства: измена становится грехом, но разве это кого-то реально остановило? — Рыцарская куртуазная любовь воспевала именно внебрачные отношения? — Двор Людовика XV: маркиза де Помпадур — официальная фаворитка — создала для него «Олений парк», по сути публичный дом, чтобы он ходил на сторону… но под её контролем? — XIX век и романтическая любовь: появляется идея одного партнёра — и всё. Но исторически это ведь очень свежая конструкция? Почему она возникла, и что это говорит о нас? Лекцию прочитает Екатерина Андреева — искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве». В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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