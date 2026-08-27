Американец Джесси (Итан Хоук) и француженка Селин (Жюли Дельпи) случайно знакомятся в поезде. Он — на пути домой из Европы, она — едет к бабушке. Он уговаривает её выйти с ним на одну ночь в Вене — просто чтобы побродить, поговорить, побыть вместе. У них есть только до рассвета, и они оба это знают. Вместо драм и экшена — искренние диалоги о жизни, любви, одиночестве и времени. Честный и душевный фильм. Даже не фильм, а прогулка длиной в ночь по Вене, полная разговоров, тишины, взгляда в глаза и ощущения чего-то очень настоящего. Показывают в оригинале с русскими субтитрами Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Ассорти канапе Кристини с инжиром и грецкими орехами Кростини с вялеными томатами и песто Салат с жареным инжиром и йогуртовым соусом Тарталетки с хумусом из белой фасоли с вялеными томатами черри и крошкой хамона Морковь молодая на сливочной подушке Овощная лазанья Пломбир маскарпоне с печеньем савоярди и кофейным кремом Просекко, красное и белое вино, лимонад *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток