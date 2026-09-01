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Арт-ужин: «История порнографии»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 4900₽ до 5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Про такое не принято говорить в приличном обществе, а на этом ужине будут. Обсудят историю порнографии от гравюры до киноиндустрии. Первая порнографическая гравюра появилась в 1524 году. С тех пор жанр пережил инквизицию, промышленную революцию, изобретение фотографии и рождение кино. Его запрещали, преследовали и конфисковывали — и именно поэтому он так хорошо сохранился в архивах. Порнография всегда одной из первых осваивала новые технологии и новые медиа. Печатный станок, литография, фотография, стереоскоп, кино — каждый раз именно этот жанр оказывался среди первых, кто понимал, что с новым инструментом делать. На лекции разберут порнографию как визуальный документ эпохи. Узнаешь, какие античные и ренессансные коды вошли в первый печатный канон. Проследишь, как французская литография и английские карикатуры превратили жанр в политическую сатиру. Поговоришь о «французских открытках» и стереоскопе. И дойдёшь до кино — от немой эротики и подпольных короткометражек до звука, цвета и отдельной визуальной индустрии. История порнографии — это история о том, как общество договаривается с собственными желаниями. И о том, кто всегда оказывается на шаг впереди. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt». В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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