Этот фильм хорош в любое время года. Пересматривают романтический дебют Вонга Кар-Вая с молодыми Норой Джонс, Джудом Лоу и Натали Портман. Первый американский фильм гонконгского меланхолика Вонга Кар-Вая. Элизабет страдает от разбитого сердца и каждый вечер приходит в одну нью-йоркскую забегаловку – болтать с владельцем (Джуд Лоу) и есть blueberry pie. Этот пирог никто никогда не заказывает, он всегда остается в конце дня. Спасаясь от одиночества, она срывается в путешествие по Америке, работает официанткой, устраивается в казино. Возвращается в Нью-Йорк и снова приходит за пирогом… Фильм дивной красоты и завораживающей музыки, как и все у Кар-Вая. По-гонконгски влажная атмосфера непроявленного желания, атмосфера, настроение, полутона. Идеальный романтический вечер тебе обеспечен. Меню вечера: Сырно-мясное ассорти Кростини с вялеными томатами Кростини с мортаделлой Ассорти канапе Салат с арбузом и рассольным сыром Крекеры с риетом из лосося и зеленью Тако с говядиной и овощами Сырные боллы Луковые кольца Мини кукуруза на гриле с соусом спайси Черничный пирог Просекко, красное и белое вино, лимонад Показывают в оригинале с русскими субтитрами. В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток.