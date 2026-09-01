ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-ужин: «Эстетика, как стратегия: как вкус становится инструментом влияния»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 5400₽ до 6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На ужине узнаешь, что и как ты транслируешь через визуальный язык, и как научиться этим управлять. Одни пространства вызывают доверие, другие нет. Одни предметы считываются как ценность, а другие как шум. И это почти никогда не про бюджет. Вкус — это система решений, в современном мире он становится инструментом влияния. Через визуальный человек транслирует гораздо больше, чем кажется – от уровня мышления и культурного кода до статуса и своего умения выбирать. На встрече разберут: — как формируется визуальный язык, который работает на нас — почему «дорого» и «глубоко» – это разные вещи — как эстетика становится способом управления восприятием — и что сегодня на самом деле означает «вкус» Лекцию прочитает Александра Плотникова, искусствовед, арт-критик, спикер Novikov Business School, основатель онлайн-школы «Нас!Art» по истории искусства и развитию креативности. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста