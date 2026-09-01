На ужине узнаешь, что и как ты транслируешь через визуальный язык, и как научиться этим управлять. Одни пространства вызывают доверие, другие нет. Одни предметы считываются как ценность, а другие как шум. И это почти никогда не про бюджет. Вкус — это система решений, в современном мире он становится инструментом влияния. Через визуальный человек транслирует гораздо больше, чем кажется – от уровня мышления и культурного кода до статуса и своего умения выбирать. На встрече разберут: — как формируется визуальный язык, который работает на нас — почему «дорого» и «глубоко» – это разные вещи — как эстетика становится способом управления восприятием — и что сегодня на самом деле означает «вкус» Лекцию прочитает Александра Плотникова, искусствовед, арт-критик, спикер Novikov Business School, основатель онлайн-школы «Нас!Art» по истории искусства и развитию креативности. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.