Пробежка по одному из самых фотогеничных маршрутов Москвы. Организаторы подготовили классный маршрут, который объединяет архитектуру, драйв и отличную компанию. Старту от «Брусники» на Пресненском валу, пробежишься вдоль набережной, сделаешь эффектный круг вокруг футуристичного Москва-Сити, а на обратном пути промчишься по Мантулинской улице и мимо легендарного зоопарка. Завершишь маршрут на месте старта — в кафе, чтобы обсудить впечатления. Это не про рекорды, а про удовольствие от города и движения. Темп: 6:30 Дистанция: 10 км Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.