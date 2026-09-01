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Осенний винтажный маркет

Гостиница «Астория», Большая Морская улица, 39

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Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

В разгар золотой осени, гостиница «Астория» приглашает гостей и жителей Петербурга на осенний винтажный маркет. Тебя ждут фарфор, авторская керамика, столовые приборы, фетровые шляпы, бинокли, перчатки, книги, столовый текстиль, ароматы для дома и свечи, винтажные украшения, а также авторские изделия современных мастеров. Винтажный маркет в «Астории» — это место, куда приходят за историями вещей, за теплом и общением, за новыми знаниями и, прежде всего, за впечатлениями и удовольствиями.

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