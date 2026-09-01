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Шахматный турнир

Гастробар Без Вина, Казанская улица, 26/27

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Вечер, когда можно поиграть в шахматы в центре города и поужинать в гастробаре. Сыграешь блиц-турнир 5+5, а потом все желающие могут зарубиться в шведки. — Участие бесплатное, убедительно просят тебя взять что-то вкусное на баре (ребята подготовят шахматные сеты и вкусные напитки!) — Встреча для новичков и любителей Все победители и призёры получат подарки. Запись в ТГ Для участия нужно поставить + в комментариях.

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