Вечер, когда можно поиграть в шахматы в центре города и поужинать в гастробаре. Сыграешь блиц-турнир 5+5, а потом все желающие могут зарубиться в шведки. — Участие бесплатное, убедительно просят тебя взять что-то вкусное на баре (ребята подготовят шахматные сеты и вкусные напитки!) — Встреча для новичков и любителей Все победители и призёры получат подарки. Запись в ТГ Для участия нужно поставить + в комментариях.