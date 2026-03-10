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Публичный кринж: как нести чушь и получать от этого удовольствие

Циферблат, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Стыдно? Стыдно тем, у кого видно. А кто выпячивает и выворачивает наружу, тому по кайфу. Просто представь себе, что можно быть самим собой, дурачиться, болтать глупости и тебе за это ничего не будет. Никто даже не осудит. Да-да, никто. Даже ты сам себя за это не осудишь. А знаешь почему? Да потому что в кайф. Потому что можно. Потому что именно так люди обретают спокойную уверенность в себе и начинаю жить свою лучшую жизнь. Занятие построено так, что отсидеться в стороне не получится. Но главное, и не захочется. Здесь легко, весело и безопасно. Можно и даже нужно бредогеннерить, отыгрывать и паясничать. Всё, чтобы внутри появилась уверенность в себе и спокойствие на сцене. Тебе точно стоит попробовать, если твой рот каменеет, когда нужно высказаться в незнакомой компании, перед коллегами, да даже заговорить с незнакомцем на улице страшно. Если ты сам для себя палач и надсмотрщик, цензор и критик. Если думаешь, что публичные выступления не для тебя и вообще это страшно. Если в голове много ненужных мыслей, мешающих тебе проявляться и жить свою лучшую свободную жизнь. Мероприятие проводится в тайм кафе, поэтому на первом занятии ты платишь только за аренду (350р/час). После занятия по желанию можешь отблагодарить преподавателя любой комфортной суммой.

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