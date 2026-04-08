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121 – Izi Moscow

Москва, Басманный переулок 8, с. 1

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Место, где каждый уикенд превращается в историю, а каждый гость становится частью комьюнити. Здесь верят, что лучшие вечеринки рождаются там, где музыка объединяет людей, атмосфера становится частью воспоминаний, а ночь всегда оказывается короче, чем хотелось бы. 121 — это не просто ребрендинг. Это новый код ночной жизни. http://izi-moscow.ru/ Режим работы: ПТ-СБ: 23:00-06:30
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Комментарии

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Гоша
1 августа 2025, 02:42

Хорошое место. Из плюсов есть улица (которая тоже територия клуба), большое разнообразие артистов, цены адекватные, охрана адекватная. Из минусов бывает душнавато (особенно во время выступления артиста). В целом рекомендую.

U№
User №250333
30 ноября 2022, 16:10

Из плюсов относительно дешево, но вот вентиляция и музыка оставляют желать лучшего. В середине вечера дышать становится буквально нечем

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