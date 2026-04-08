Место, где каждый уикенд превращается в историю, а каждый гость становится частью комьюнити. Здесь верят, что лучшие вечеринки рождаются там, где музыка объединяет людей, атмосфера становится частью воспоминаний, а ночь всегда оказывается короче, чем хотелось бы. 121 — это не просто ребрендинг. Это новый код ночной жизни. http://izi-moscow.ru/ Режим работы: ПТ-СБ: 23:00-06:30
Карта места...
Комментарии
User №25033330 ноября 2022, 16:10
Из плюсов относительно дешево, но вот вентиляция и музыка оставляют желать лучшего. В середине вечера дышать становится буквально нечем
Хорошое место. Из плюсов есть улица (которая тоже територия клуба), большое разнообразие артистов, цены адекватные, охрана адекватная. Из минусов бывает душнавато (особенно во время выступления артиста). В целом рекомендую.