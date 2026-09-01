Как в Калифорнии (Like In California)
Басманный переулок 8, с. 1
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Про событие
Музыкальный фестиваль и вечеринка в эстетике Калифорнии 90-х. Масштабный гитарный гиг, объединяющий живые выступления восьми независимых коллективов и ностальгическую интерактивную среду. На фестивале будет скейт-зона, турниры по бир-понгу, бинго и кикеру, а также маркет с мерчем от участников, кастомные зажигалки, тату хной и игровые зоны с Бакуганами и Покемонами. Лайнап: - марти мидвестиксон (мидвест эмо/ Самара) - mavzoley (экспериментальное / инди) - керамик (файт-поп) - калейдоскоп (шугейз) - Victoria’s Cigarette (мультжанровый / унавейв) - Serpents (пост-хардкор / дарк дэнс) - the asteroid destroyers (спейс-вестерн / психофанк)
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