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Про событие
Мастер-класс, на котором ты соберёшь свой «сумеречный» торт. Соберёшь торт из ванильных или шоколадных коржей, крем-чиза и начинки на выбор. Украсишь его изображением лица Эдварда, Джейкоба или Беллы — на твой выбор. А параллельно будет идти показ одной из частей Саги ;)
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