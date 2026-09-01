Мастер-класс, на котором ты соберёшь свой «сумеречный» торт. Соберёшь торт из ванильных или шоколадных коржей, крем-чиза и начинки на выбор. Украсишь его изображением лица Эдварда, Джейкоба или Беллы — на твой выбор. А параллельно будет идти показ одной из частей Саги ;)