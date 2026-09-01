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Мастер-класс по бенто-тортикам «Сумерки»

Мит Ми, улица Рождественка, 5/7с2

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты соберёшь свой «сумеречный» торт. Соберёшь торт из ванильных или шоколадных коржей, крем-чиза и начинки на выбор. Украсишь его изображением лица Эдварда, Джейкоба или Беллы — на твой выбор. А параллельно будет идти показ одной из частей Саги ;)

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