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  1. Санкт-Петербург
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Перформанс: как художники ломали границы

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Музыка без нот, выставка без предметов, сон в стеклянном кубе, прыжок из окна, год связанным с чужим человеком — на что только не шли художники, чтобы докричать до нас свои идеи. За 1,5 часа разберут самое важное из искусства действия: культовые работы Абрамович, Вейвея, Кляйна, Кулика, Бойса и других. Узнаешь, чем перформанс отличается от театра, почему он действует на зрителя сильнее, чем что-либо ещё, и что означают загадочные «Ритм 0» и «4:33». Вместе с Олесей Александровой пройдёшь по провокационному пути от футуристов до Павленского — и поймёшь, как искусство ломает стереотипы, будоражит СМИ, провоцирует суды и остаётся в памяти на десятилетия. Олеся Александрова — искусствовед, художник, автор лекций по искусству.

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