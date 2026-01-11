ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Хэллоуин-смена лагеря для взрослых

База отдыха «Зелёный городок»

Начало:

Завершение:

20500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Хэллоуинская смена по мотивам мультфильма «Семейка Аддамс». Буууу... Возраст участников: 18-38 годиков Дресс-код: чёрный В стоимость входит: — совместный трансфер для участников от м. Алексеевская до базы и обратно — трёхразовое питание «шведский стол» — проживание в 3-ёх местном номере с ванной комнатой (кровати односпальные, девочки с девочками, мальчики с мальчиками, как в детском лагере) — очень насыщенная тематическая программа на протяжении всей смены — новые знакомства и общение в дружелюбной атмосфере — много игр и веселья за уикенд, которые перезагрузят тебя :) Сбор участников на совместный трансфер: 30 октября (пт) в 17:50 у м. Алексеевская Выезд с базы: 1 ноября (вс) в 16:30 до м. Алексеевксая

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Большой стендап
Популярное
Большой стендап

от 1100₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста