Хэллоуинская смена по мотивам мультфильма «Семейка Аддамс». Буууу... Возраст участников: 18-38 годиков Дресс-код: чёрный В стоимость входит: — совместный трансфер для участников от м. Алексеевская до базы и обратно — трёхразовое питание «шведский стол» — проживание в 3-ёх местном номере с ванной комнатой (кровати односпальные, девочки с девочками, мальчики с мальчиками, как в детском лагере) — очень насыщенная тематическая программа на протяжении всей смены — новые знакомства и общение в дружелюбной атмосфере — много игр и веселья за уикенд, которые перезагрузят тебя :) Сбор участников на совместный трансфер: 30 октября (пт) в 17:50 у м. Алексеевская Выезд с базы: 1 ноября (вс) в 16:30 до м. Алексеевксая