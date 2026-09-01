Психологическая игра «Попутчики» — это 4 часа паузы от обычной жизни, без телефонов. В основе игры лежит феномен временной близости — особого типа доверия, возникающего в краткосрочных, но эмоционально насыщенных беседах. Иногда самые настоящие разговоры случаются не с близкими, а с теми, кого видишь впервые. Если тебе хочется остановиться, выдохнуть и поговорить по-настоящему — «Попутчики» для тебя. Ведущая: Катерина Чернышова психолог, создатель Галереи «Путь». Даты: 24 и 31 октября в 16:00