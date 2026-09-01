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Попутчики

Путь
Гороховая улица, 49Б

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Психологическая игра «Попутчики» — это 4 часа паузы от обычной жизни, без телефонов. В основе игры лежит феномен временной близости — особого типа доверия, возникающего в краткосрочных, но эмоционально насыщенных беседах. Иногда самые настоящие разговоры случаются не с близкими, а с теми, кого видишь впервые. Если тебе хочется остановиться, выдохнуть и поговорить по-настоящему — «Попутчики» для тебя. Ведущая: Катерина Чернышова психолог, создатель Галереи «Путь». Даты: 24 и 31 октября в 16:00

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