Говорящий барчик (Speaking BARchik) — безопасное и дружелюбное пространство, где можно говорить на английском без страха ошибаться, получать поддержку, знакомиться с новыми людьми и узнавать что-то интересное о себе и других. А если пока стесняешься говорить, можно больше слушать. Участницы часто отмечают, что на встречах ощущение, будто встретились с подругами. 29 августа в 19:00 — день открытых дверей, участие бесплатно. Тема встречи: Делает ли искусственный интеллект нашу жизнь лучше? (Does AI make our life better?) Для участия нужен английский от B1: можно ошибаться, главное уметь поддержать разговор и быть открытой и дружелюбной Ведущая клубов — Оля, преподаватель английского и просто хороший человек!) Подсказывает забытые слова и бережно направляет беседу. Запись в ТГ