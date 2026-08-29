ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Женский английский клуб

Surf coffee x Jazz, улица Сущёвский Вал, 49

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+

Про событие

Говорящий барчик (Speaking BARchik) — безопасное и дружелюбное пространство, где можно говорить на английском без страха ошибаться, получать поддержку, знакомиться с новыми людьми и узнавать что-то интересное о себе и других. А если пока стесняешься говорить, можно больше слушать. Участницы часто отмечают, что на встречах ощущение, будто встретились с подругами. 29 августа в 19:00 — день открытых дверей, участие бесплатно. Тема встречи: Делает ли искусственный интеллект нашу жизнь лучше? (Does AI make our life better?) Для участия нужен английский от B1: можно ошибаться, главное уметь поддержать разговор и быть открытой и дружелюбной Ведущая клубов — Оля, преподаватель английского и просто хороший человек!) Подсказывает забытые слова и бережно направляет беседу. Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста