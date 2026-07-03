Выставка возвращает меланхолии её глубину, утраченную в современном языке, где она часто сводится к мимолетной грусти. Название проекта построено на оксюмороне: торжество здесь понимается не как громкая победа или триумф, а как тихое и глубокое переживание, связанное с созерцанием и внутренней рефлексией. Эта идея раскрывается в работах более 30 современных художников. Основу экспозиции составляют произведения из коллекции Фонда Ruarts, а также музейных и частных собраний. воображение. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00 Понедельник – выходной