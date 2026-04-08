Фонд Ruarts, основанный коллекционером и меценатом Марианной Сардаровой в 2003 году, сегодня – один из крупнейших частных фондов содействия развитию современного искусства в России. Основу его коллекции составляет неофициальное искусство послевоенного периода и современное российское искусство. Деятельность фонда Ruarts направлена на поддержку художников, индивидуальных и институциональных культурных инициатив, организацию выставок, публичных и образовательных программ и инициирование исследовательских проектов. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00 https://ruarts.foundation/ru/projects
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