Вечер чтений и разговоров в историческом особняке. Проведёшь вечер в атмосфере старого литературного салона — пространстве, где тексты становятся поводом для новых знакомств, размышлений и живого разговора. Участники соберутся в камерном кругу, чтобы вместе услышать красивые тексты, обсудить их и поделиться своими мыслями. В программе: — чтения произведений и фрагментов текстов; — обсуждение и разговоры за общим столом; — вопросы, которые помогут взглянуть на тексты по-новому; — чай, напитки и небольшой фуршет; — вечер в атмосфере исторического особняка. Можно приходить независимо от того, насколько хорошо ты знаком с литературой. Количество мест ограничено, запись в ТГ. В пространстве необходимо снять обувь.