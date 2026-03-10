Мы привыкли думать, что Вселенная вечна. Но современная физика утверждает обратное: у нашего мира должен быть финал. Вопрос только в том, каким он будет: замёрзнем мы в пустоте, или схлопнемся в какую-то чёрную дыру или вообще неожиданно аннигилируем из-за какой-то флуктуации? На этой лекции разберут все основные гипотезы о конце всего сущего. Тепловая смерть, Большое сжатие, Большой разрыв и распад ложного вакуума — в каждом из этих сценариев скрывается своя мысль. Будет много физики, немного философии и пара неожиданных открытий, которые заставят тебя задуматься о том, насколько хрупка реальность. Кто рассказывает? Роман Юдаев. Энтузиаст физики, автор и ведущий научпоп-подкаста «Звездануло», автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» НИУ ВШЭ, эксперт Яндекс.Кью.