ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Куда катится мир: гид по апокалипсису

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Мы привыкли думать, что Вселенная вечна. Но современная физика утверждает обратное: у нашего мира должен быть финал. Вопрос только в том, каким он будет: замёрзнем мы в пустоте, или схлопнемся в какую-то чёрную дыру или вообще неожиданно аннигилируем из-за какой-то флуктуации? На этой лекции разберут все основные гипотезы о конце всего сущего. Тепловая смерть, Большое сжатие, Большой разрыв и распад ложного вакуума — в каждом из этих сценариев скрывается своя мысль. Будет много физики, немного философии и пара неожиданных открытий, которые заставят тебя задуматься о том, насколько хрупка реальность. Кто рассказывает? Роман Юдаев. Энтузиаст физики, автор и ведущий научпоп-подкаста «Звездануло», автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» НИУ ВШЭ, эксперт Яндекс.Кью.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Зрение. Анатомия чувств
Зрение. Анатомия чувств

от 1800₽

Встреча с тенью + роспись неваляшки
Встреча с тенью + роспись неваляшки

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Игропром
Выбор редакции
Игропром
до

от 1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста