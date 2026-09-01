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Ножи в курицах

КЦ «Подорожник. Лист культуры», улица Правды, 24с3

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-притча по культовой пьесе шотландского драматурга Дэвида Харроуэра в постановке режиссёра Капитолины Орловой. Молодая женщина, её грубый муж-пахарь и одинокий мельник живут в глуши, где умение складывать буквы в слова приравнивается к колдовству, а заглянуть внутрь себя — значит совершить преступление. В этой деревне всё подчинено простым законам: паши землю, молчи и не задавай вопросов. У молодой женщины есть муж-пахарь, у мужа-пахаря есть конюшня, а весь мир вокруг кажется простым и понятным. Но однажды она отправляется на дальнюю мельницу.

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