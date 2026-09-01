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Осенняя магия «По ту сторону изгороди»

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Наступившая осень — идеальный повод вспомнить атмосферный анимационный мини-сериал — «По ту сторону изгороди». Приходи на лекцию, посвящённую истории создания мультфильма. Узнаешь, чем вдохновлялись художники, создавая этот уникальный, стильный и чуть готический визуальный мир Неизведанного. Особое место в разговоре займет культурный код: разберёшь, как влияние культуры Новой Англии — с её старыми легендами, сельскими ярмарками и атмосферой американской глубинки — сформировало ту самую неуловимую магию происходящего. Но и это еще не всё! Участники не остановятся на финальных титрах: поговоришь о том, как продолжилась история на страницах комиксов, и стоит ли считать их каноном. Лекцию проведет Данила Коско — заведующий Библиотекой Комиксов и автор курса по истории мировой анимации.

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