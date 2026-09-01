Приходи на мастер-класс и сотвори настоящие арт-объекты из натуральных камней — браслеты, чокеры, обвесы, которые будут только твоими. Ты будешь не просто собирать бусинки — ты будешь играть с текстурами, цветами и формами, чтобы создать украшения с характером. За три часа ты узнаешь, как из природных камней сделать нечто большее, чем просто аксессуар — маленькую историю, которую носишь с собой. Неважно, есть ли у тебя опыт — главное, чтобы горело желание творить. Время погружения — около 3 часов.