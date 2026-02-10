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Абьюз, или Любовь и ненависть в однушке

Циники
3-й Сыромятнический переулок, 3/9с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

История о сотне слов ненависти и одном слове любви. Все семейные пары сходят с ума по-своему? Молодые актёры проживают одну ссору, одну историю, одну боль, но каждый привносит в неё свою искренность и свой смысл. Ведь так легко произнести сотню слов ненависти и так сложно одно — то самое доброе, заветное слово человеку с которым давно живешь вместе. Режиссёр: Андрей Донцов

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