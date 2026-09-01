Создашь аромат, который расскажет о тебе лучше любых слов. Что тебя ждёт на мастер-классе: — Знакомство с миром ароматов: ты разберёшь основные ноты, узнаешь, как они сочетаются и почему одни запахи дарят радость, а другие — спокойствие. — Работа с ингредиентами: ты попробуешь несколько видов эфирных масел и парфюмерных аккордов: цветочные, древесные, цитрусовые, пряные, восточные. — Создание собственного аромата: под руководством парфюмера ты соберёшь свою композицию. — Уникальный результат: ты уйдёшь с готовым флаконом авторского аромата, которого нет больше ни у кого. А ещё тебя ждёт тёплая атмосфера и приятное общение в кругу единомышленниц :) Вопросы и запись в ТГ.