В 15 лет Ане-Марта получила первый психиатрический диагноз. За следующие годы последовали новые, а вместе с ними ярлыки, таблетки и побочные эффекты, которые формировали её личность. До тех пор, пока она не начала это самостоятельно переосмыслять. Жанр: документальное кино. На языке оригинала с русскими субтитрами.