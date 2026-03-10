ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Бессмысленные диагнозы

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 870₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

В 15 лет Ане-Марта получила первый психиатрический диагноз. За следующие годы последовали новые, а вместе с ними ярлыки, таблетки и побочные эффекты, которые формировали её личность. До тех пор, пока она не начала это самостоятельно переосмыслять. Жанр: документальное кино. На языке оригинала с русскими субтитрами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Ждут дома
Ждут дома
c
по

Бесплатно

Специальный показ фильма Павла Лунгина «Ветка сирени»
Специальный показ фильма Павла Лунгина «Ветка сирени»

350₽

Киномузыка при свечах
Киномузыка при свечах

от 2000₽

Светский винтаж | 12:00
Светский винтаж | 12:00

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста