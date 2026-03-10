Бессмысленные диагнозы
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 870₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
В 15 лет Ане-Марта получила первый психиатрический диагноз. За следующие годы последовали новые, а вместе с ними ярлыки, таблетки и побочные эффекты, которые формировали её личность. До тех пор, пока она не начала это самостоятельно переосмыслять. Жанр: документальное кино. На языке оригинала с русскими субтитрами.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи