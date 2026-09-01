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Специальный показ фильма Павла Лунгина «Ветка сирени»

Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Картина рассказывает о судьбе великого пианиста, композитора и дирижёра Сергея Рахманинова. Впервые спустя 20 лет «Ветка сирени» будет будет представлена на больших экранах в формате 4К после цветокоррекции и переозвучания.

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