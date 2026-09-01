История о мечте, которая появляется там, где её совсем не ждут. 1950-е, небольшой шахтёрский городок в Западной Вирджинии. Подросток Хомер увлекается запуском ракет и начинает мечтать о космосе, хотя его отец уверен: сын должен пойти работать в шахту, как и все мужчины в городе. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.