Киноклуб на английском «Октябрьское небо»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
История о мечте, которая появляется там, где её совсем не ждут. 1950-е, небольшой шахтёрский городок в Западной Вирджинии. Подросток Хомер увлекается запуском ракет и начинает мечтать о космосе, хотя его отец уверен: сын должен пойти работать в шахту, как и все мужчины в городе. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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