Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Документальный фильм о первой супермодели и главной it-girl всех времён, легендарной Твигги. Её карьера взлетела как ракета: в 16 лет Твигги признали «лицом 1966 года», а в 17 лет она уже блистала на обложках Vogue и Tatler, и журнал New Yorker посвятил её феномену почти сто страниц. Своей эльфийской внешностью и инопланетной энергией Твигги перевернула представления о женской красоте, совершила революцию в мире моды и стала голосом целого поколения. В фильме она впервые рассказывает на камеру свою историю. Английский с русскими субтитрами.