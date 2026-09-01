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Кинопоказ в саду: «Мамма Mia!» (2008)

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века. Просмотр классики комедийных мюзиклов — «Mamma Mia!» с Мэрил Стрип и Амандой Сайфред в главных ролях. О фильме: «Софи собирается замуж и мечтает, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу отца, чтобы он провёл её к алтарю, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим». Вечер пройдёт под открытым небом в саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра в саду расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.

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