Как необычно провести свидание в Петербурге? Отправиться к особняку XIX века на кинопоказ в камерном саду под открытым небом. Просмотр романтической драмы, посвящённой жизни и творчеству одной из самых знаменитых художниц — мексиканке Фриде Кало.