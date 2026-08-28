Кинопоказ в саду: «Фрида»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
Как необычно провести свидание в Петербурге? Отправиться к особняку XIX века на кинопоказ в камерном саду под открытым небом. Просмотр романтической драмы, посвящённой жизни и творчеству одной из самых знаменитых художниц — мексиканке Фриде Кало.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи