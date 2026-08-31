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Кинопоказ в саду: «Как отделаться от парня за 10 дней»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

В этот вечер показывают классику ромкомов нулевых — «Как отделаться от парня за 10 дней» режиссёра Дональда Питри с Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи в главных ролях. Сюжет повествует о журналистке Энди Андерсон. Она решает написать статью на тему: «Типичные ошибки, которыми женщины отталкивают от себя мужчин». Для создания статьи Энди планирует найти парня, завязать знакомство, а потом своим поведением добиться, чтобы тот её бросил. Редактор даёт ей на это 10 дней.

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