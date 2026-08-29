Кинопоказ в саду: «Шоколад»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
Планы на выходные: отправиться с подругой в сад особняка XIX века на кинопоказ под открытым небом. В этот вечер смотрят романтическую комедию «Шоколад» с Жюльет Бинош и Джуди Денч в главных ролях.
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