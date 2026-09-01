Лирическая драма в постановке Вари Светловой. Любовь и верность сильнее расстояний и обстоятельств. Художественная фантазия на основе реальных событий о женской преданности и любви. В ролях: Юлия Гришаева, Екатерина Филимонова, Александра Рангульт, Валерия Розова, Анастасия Белова, Крис Ковальская, Вероника Петренко, Полина Антонова