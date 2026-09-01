Телесно-ориентированная психотерапия, где с помощью практики высвободишь эмоции, подавленных в теле. Ты годами мог терпеть, вместо того, чтобы говорить «нет»: — сдерживал раздражение — избегал конфликтов — копил напряжение внутри — улыбался, когда хотелось кричать — привыкал держать всё под контролем И теряя контакт со своим гневом, ты потерял энергию, спонтанность, чувственность, волю к достижению целей и чувство «я живой». С детства учат не злиться, не спорить, быть удобными, не проявлять силу. Тогда тело начинает удерживать направленную наружу энергию. Напрягаются челюсти, сжимается грудная клетка, дыхание становится поверхностным, появляется внутренний контроль. Но любовь движется по тому же пути, что и гнев — изнутри наружу. И если человек запрещает себе злость, постепенно он перестаёт свободно чувствовать доверять близости, проявлять желание, ощущать тепло и страсть. Подавленный гнев часто выглядит как хроническая усталость, раздражительность, эмоциональные взрывы, психосоматика, тревожность, невозможность расслабиться, ощущение «я живу не свою жизнь». Что тебя ждёт: — дыхательные практики — телесные упражнения — голос; движение — эмоциональное высвобождение — упражнения на границы и проявленность — медитации и контактные процессы Работа построена бережно и безопасно. Здесь не «ломают защиту». Тут постепенно помогаем телу отпустить напряжение, которое когда-то было необходимо для выживания