Турнир, где игра сочетается с гастрономией и атмосферой дворцовых интерьеров. Ведущий будет сопровождать ход турнира и определит сильнейших игроков вечера, которые получат подарки от «Турандот»: билеты на балет, который пройдет в стенах ресторана-дворца в октябре и сертификаты на бранч. Помимо игры, гостей ждёт гастрономическая часть: команда ресторана приготовит блюда паназиатской и европейской кухни в формате без ограничений — холодные и горячие закуски, основные блюда и десерты. Турнир пройдет совместно с Rep Chess — одним из самых заметных шахматных коммьюнити в России. 5 туров / 5+3 Сбор гостей: 19:30 В стоимость билета уже входит ужин в ресторане «Турандот». Дресс-код: официальный