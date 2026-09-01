Mental Health Film Festival — международный фестиваль кино о ментальном здоровье. Главная тема юбилейного сезона — «Большая жизнь маленького человека»: фестиваль исследует давление, которое современное общество оказывает на человека, требуя от него быть особенным, успешным и постоянно доказывать свою ценность. Личный дневник, сотканный из воспоминаний, эмоций и ощущений, пережитых в один из самых темных периодов жизни автора. Размышление о цене творчества, поиске себя и свете, который остается рядом даже в самые тяжёлые моменты. Красивое, медитативное кино с итальянской эстетикой, которое предлагает ненадолго остановиться и прислушаться к себе.