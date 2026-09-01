24-летняя студентка Юле садится в старенький кемпер «Мерседес 303» и отправляется через всю Европу на встречу со своим бойфрендом Алексом. Её случайным попутчиком становится Ян, студент-политолог, мечтающий найти в Испании родного отца, которого никогда не видел. Пока за окном сменяются пейзажи Германии, Бельгии, Франции и Португалии, герои коротают время за разговорами обо всем на свете. Посмотришь фильм, а после останешься на обсуждение — поговорят о любви, близости, случайных встречах и о том, почему иногда самый важный человек появляется в нашей жизни совершенно случайно. Просмотр в оригинале с субтитрами. Стоимость: 500 рублей + заказать любой напиток в кофейне Запись в ТГ