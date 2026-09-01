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Винтажный коктейль в отеле «Националь»

Националь, Моховая улица, 15/1с1

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Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Настоящее путешествие в мир утончённого стиля и неповторимых находок. Что ждёт тебя в этот вечер: — лекция известного коллекционера старинных столовых приборов Надежды Коломацкой: «Сохранённое изящество: ритуалы, фарфор и серебряные традиции». — маркет с возможностью приобрести редкие и винтажные сокровища; — небольшие рассказы о своих коллекциях от участников маркета; — игристое и фрукты; — приятная компания близких по духу людей и новые знакомства.

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