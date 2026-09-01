Настоящее путешествие в мир утончённого стиля и неповторимых находок. Что ждёт тебя в этот вечер: — лекция известного коллекционера старинных столовых приборов Надежды Коломацкой: «Сохранённое изящество: ритуалы, фарфор и серебряные традиции». — маркет с возможностью приобрести редкие и винтажные сокровища; — небольшие рассказы о своих коллекциях от участников маркета; — игристое и фрукты; — приятная компания близких по духу людей и новые знакомства.