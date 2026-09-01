Нетипичный нетворкинг
Гороховая улица, 47
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Про событие
Приходи на живую встречу, где знакомства превращаются в игру, а полезные связи возникают естественно. Здесь делают нетворкинг по-новому — без визиток и натянутых улыбок, зато с настоящими эмоциями и возможностями. Что тебя ждет: Коммуникативные игры для раскрепощения, шуточные групповые и парные задания и конечно же море общения с близкими по духу людьми. Ведет нетворкинг Тома Стулова ведущая коммуникативных игр и организатор творческих мероприятий. Дресс-код «как есть» — приходи в комфортном образе. Возможно, именно здесь ты найдёшь своего будущего соавтора или партнера. Билет: 1500р, парный — 2500р Вопросы: https://t.me/tomastulova
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи