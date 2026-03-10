ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Нити

Упсала-Цирк
Свердловская наб., 44Ю

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль представляет собой диалог между цирком и музыкой, классикой и современностью, артистами и зрителями, которые становятся не просто наблюдателями, а соавторами истории, рождающейся из постепенно разматывающихся клубков пряжи. 9 цирковых артистов, 2 музыканта, пианино, ханг, множество нитей, трюков и поэзии. Этот спектакль — приглашение всех зрителей к диалогу. «Нити» родились из одноимённого перфоманса, который можно было увидеть лишь дважды: на открытии выставки «vis-à-vis» (*лицом к лицу) в Московском музее современного искусства ММОМА и на открытии сезона Упсала-Цирка в прошлом году. Сегодня перфоманс вырос в полноценный спектакль и стал частью афиши. Он переплетает в себе всё то, что ассоциируется у нас с Новым цирком: диалог со зрителем, импровизацию и синтез искусств.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Хиты Бродвея. Шоу Cabaret
Хиты Бродвея. Шоу Cabaret

от 1800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста