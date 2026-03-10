Спектакль представляет собой диалог между цирком и музыкой, классикой и современностью, артистами и зрителями, которые становятся не просто наблюдателями, а соавторами истории, рождающейся из постепенно разматывающихся клубков пряжи. 9 цирковых артистов, 2 музыканта, пианино, ханг, множество нитей, трюков и поэзии. Этот спектакль — приглашение всех зрителей к диалогу. «Нити» родились из одноимённого перфоманса, который можно было увидеть лишь дважды: на открытии выставки «vis-à-vis» (*лицом к лицу) в Московском музее современного искусства ММОМА и на открытии сезона Упсала-Цирка в прошлом году. Сегодня перфоманс вырос в полноценный спектакль и стал частью афиши. Он переплетает в себе всё то, что ассоциируется у нас с Новым цирком: диалог со зрителем, импровизацию и синтез искусств.